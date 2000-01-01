04.01 16:50 MIGnews.com

На юге Израиля солдат ЦАХАЛа совершил самоубийство

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Солдат ЦАХАЛа совершил самоубийство в среду вечером, 3 января. Инцидент произошел на военной базе на юге Израиля. В пресс-службе отметили, что это стало первым самоубийством среди военных в 2018 году.Сообщается, что военнослужащий застрелился, предположительно из своего же оружия.Инцидент произошел на следующий день после того, как отдел кадров ЦАХАЛа опубликовал отчет, в котором указывалось, что 16 солдат покончили жизнь самоубийством в 2017 году.Полиция начала расследование.В последние годы число самоубийств в ЦАХАЛе в среднем составляет 15 в год.В общей сложности 55 израильских военных погибли в прошлом году.