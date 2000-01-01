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flickr/Eliyahu 04.01 17:31   MIGnews.com

Арабы заставили харедим прочесть стихи на арабском

Два молодых харедим подверглись нападению со стороны двух арабов в минувшую субботу в Иерусалиме. Однако об этом стало известно лишь сейчас.

Как сообщает Ynet, ортодоксы подали жалобу в полицию после случившегося. Евреи заявили, что два араба обругали их на иврите и арабском языке, а также применили силу против них.

Один из пострадавших рассказал: "Это было ужасно. Они заставили нас целовать им руки, прочесть стихи на арабском языке, оскорбить премьер-министра Нетаниягу, а также сказать, что мы признаем правление ХАМАСа. Происходящее было запечатлено арабами на камеру. Мы требуем, чтобы полиция расследовала этот инцидент".

Израильтянам удалось убежать, и к счастью, им не понадобилась медицинская помощь.

Полиция начала расследование по факту инцидента. Также правоохранители задержали двух подозреваемых возрастом 18 и 19 лет.

Арест подозреваемых был продлен на 4 дня.
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