04.01 21:16 MIGnews.com

Российский летающий госпиталь заметили в небе над Хмеймим

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В небе в районе сирийского города Латаки заметили летающий военный госпиталь Ил-76МД "Скальпель-МТ". Снимок самолета выложил фотограф Ахмад Альфарви (Ahmad Alfarwi) во Вконтакте у себя на страничке.Именно возле Латакии находится аэродром Хмеймим, который с 1015 года является авиационной базой ВКС России в Сирии.Ранее сообщалось, что 31 декабря российская авиабаза была обстреляна с минометов боевиками. В результате нападения погибли двое военнослужащих. Также сообщалось о том, что еще были уничтожены семь самолетов, но вскоре эту информацию опровергли в Минобороны РФ, подтвердив потери среди личного состава.В сети также появились фотографии бомбардировщика Су-24М, на которых видно его повреждения, получившие в результате обстрела. По словам военного корреспондента Романа Сапонькова, из 10 пострадавших самолета при обстреле, удалось ввести в строй всего три.