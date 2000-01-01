05.01 06:21 MIGnews.com

Ураган во Франции, есть погибшие

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Два человека погибли и один пропал без вести в четверг на востоке Франции в результате обрушившегося на регион урагана "Элеонор".Как сообщает телеканал BFMTV, в департаменте Изер в затопленном доме от сердечного приступа скончалась 90-летняя женщина.По информации радиостанции France3, в департаменте Савойя местный фермер погиб при сходе снежного оползня.Также в департаменте Изер один из пожарных упал в реку и пропал без вести. Инцидент произошел во время проведения спасательной операции, когда пожарные пытались оказать помощь семье, которая укрылась от наводнения на крыше автомобиля, передает РИА Новости.