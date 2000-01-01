04.01 08:07 MIGnews.com

Израиль готовится к буре и наводнениям

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Спасательные службы Израиля приведены в полную готовность в связи с надвигающейся на страну бурей.Ожидается, что с вечера 4 января на Израиль обрушатся сильнейшие ветры, сопровождаемые грозами, проливными дождями и градом. На горе Хермон пойдет снег. В некоторых районах температура воздуха снизится до 2-3 градусов.Проливные дожди и град ожидаются на севере страны и в прибрежной полосе в ночь на 5 января. Скорость ветра может достигнуть 100 км/ч.Ожидается, что на севере страны может выпасть 120-170 мм осадков, в центре - до 80мм, на юге - до 40 мм.Шторм продолжится в пятницу, существует риск наводнений и материального ущерба из-за сильнейших ветров. В субботу дожди и ветры постепенно ослабнут.