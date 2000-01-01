04.01 12:11 MIGnews.com

Умер известный израильский писатель Аарон Апельфельд

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В Израиле в возрасте 85 лет скончался известный прозаик и поэт Аарон Аппельфельд - создатель наиболее значительных произведений о Катастрофе европейского еврейства.Об этом в четверг, 4 января сообщает портал Ynet.Ааарон Апельфельд родился в Буковине, пережил Катастрофу, в годы которой погибла его мать, и репатриировался в Израиль в 1946 году. Его первые рассказы были опубликованы в 1959 году, а три года спустя вышел первый сборник рассказов под названием "Дым".В Израиле Аппельфельд завершил формальное школьное образование и выучил иврит, язык, на котором он начал писать. Его первыми литературными произведениями были рассказы, но постепенно он перешел к романам.После службы в ЦАХАЛе Аппельфельд закончил Еврейский университет в Иерусалиме по отделению идиша. Параллельно с литературным творчеством преподавал литературу в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве.В последние годы жил в Иерусалиме, с женой Иегудит. У них было трое детей.За свою писательскую карьеру Апельфельд опубликовал не менее 47 книг. Основной темой его творчества была Катастрофа европейского еврейства. В 1983 он удостоился премии Израиля.Он кавалер ордена Почетного легиона. Его книги переведены на 35 языков, включая русский.У писателя осталась жена и трое детей. Соболезнование семье Ааарона Апельфельда в связи с его кончиной уже выразил президент Израиля Реувен Ривлин.