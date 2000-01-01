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В Бен-Гурион - гигантские очереди, вылеты задерживаются 04.07 10:17   MIGnews.com

В Бен-Гурион - гигантские очереди, вылеты задерживаются

Международный аэропорт Бен-Гурион испытывает значительные сложности в связи с наплывом пассажиров.

Вчера, 3 июля, “в целях безопасности” на некоторое время было закрыто воздушное пространство над аэропортом. Это привело к изменениям в расписании полетов, в том числе, сегодня утром.

Пресс-представитель администрации аэропортов Офер Лефлер заявил: ”Вчера мы попросили авиакомпании увеличить промежуток между взлетами и посадками - из-за количества пассажиров, вылетающих из Израиля и прилетающих в него. Это, в конечном счете, привело к весьма многочисленным задержкам с вылетами”.

Менеджмент управления аэропортов пояснил: “Существует много факторов, влияющих на движение в Израиль и из него этим летом. Мы ищем решения проблем, мы ищем дополнительный воздушный коридор в Израиль в районе Кипра”.

Управление аэропортов вновь призвало граждан переходить на биометрические паспорта: “Мы разместили новые стойки чтобы снизить нагрузку на пограничную службу - но граждане настаивают на своем праве стоять в очереди”.

Управление аэропортов подчеркнуло, что этим летом через Бен-Гурион пройдет 4,5 миллиона пассажиров, и что всем “необходимо терпение”.
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