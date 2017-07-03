05.07 05:16 MIGnews.com

Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за "Путина"

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Видеооператор из Уфы Владимир Жилко обвинил американского режиссера Оливера Стоуна в нарушении авторских прав. Об этом Жилко написал в своем Instagram.Оператор сообщил, что Стоун в документальном фильме "Интервью с Путиным" использовал сделанные им кадры – имеются в виду моменты на 33-й минуте 41-й секунде и на 48-й минуте 45-й секунде. По словам Жилко, они были куплены "на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении".Уфимец уточнил, что речь идет о второй части картины Стоуна, где показана мечеть Ляля-Тюльпан.Показ четырех серий документального фильма "Интервью с Путиным" завершился в США на канале Showtime 15 июня. В России ленту транслировал Первый канал с 19 по 22 июня. В картине Путин, в частности, рассказал Стоуну о своих внуках, ответил на вопрос о желании быть царем и заявил о невмешательстве России в дела других стран.