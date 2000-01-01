04.07 12:13 MIGnews.com

Жители киббуцев гонят "Шоврим Штика" взашей

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Леворадикальная израильская НГО "Шоврим Штика" была вынуждена в очередной раз отменить свое мероприятие в одном из киббуцев на севере Израиля после крайне отрицательно реакции на это местных жителей. Инцидент произошел в Неве-Ур, что находится к северу от Бейт-Шина, на северо-востоке границы с Иорданией, пишет "Исраэль Хайом".Оказалось, что жители киббуца, мягко говоря, не приветствовали какие-либо мероприятия антиармейской организации и призвали "Шоврим Штика" отказаться от его проведения.Газета пишет, что Неве-Ур стал уже не первым киббуцем, который прогнал эту НГО. Как это ни каламбурно звучит, но только за последние несколько недель "Шоврим Штика" встретили в штыки в киббуцах Шефаим и Шаар-Агола, а также мошавах Ган-Йошия и Кфар-Хесс.Но на этом злоключения организации вряд ли закончатся – жители киббуца Мизра, в которой члены "Шоврим Штика" также запланировали выступление, уже начали собирать подписи за отмену мероприятия."Вы должны понимать, что в киббуце живет немного правых. В большинстве своем это левые сионисты, которые любят страну и служат в армии. Это не вопрос левизны и правизны. Мы просто не собираемся предоставлять этим людям площадку. Это все равно, что пригласить (израильского серийного насильника – ред.) Бенни Села говорить в собственную защиту от изнасилований. По-моему, (Шоврим Штика – ред.) это незаконная организация", - сказал в интервью "Исраэль Хайом" лидер петиции против мероприятия "Нарушить молчание" в Неве-Ур Марко Гильбоа.