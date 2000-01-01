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СМИ: Авиация коалиции нанесла удар по сирийской деревне | Фото: Thinkstock04.07 15:16   MIGnews.com

СМИ: Авиация коалиции нанесла удар по сирийской деревне

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат, погибли девять мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Сообщается, что удар был нанесен под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство", также известной как ISIS.

Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по мирным жителям. Так, по данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Также агентство со ссылкой на собственные источники сообщало, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

Москва призвала Вашингтон более ответственно относиться к планируемым авиаударам по позициям джихадистов в Сирии. Как отметили в МИД, только за месяц в результате действий авиации коалиции в окрестностях Ракки погибли порядка 200 сирийцев.
В июне коалиция распространила доклад, в котором признала гибель от ударов своей авиации "по меньшей мере" 484 мирных жителей.
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