04.07 15:16 MIGnews.com

СМИ: Авиация коалиции нанесла удар по сирийской деревне

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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат, погибли девять мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.Сообщается, что удар был нанесен под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство", также известной как ISIS.Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по мирным жителям. Так, по данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.Также агентство со ссылкой на собственные источники сообщало, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.Москва призвала Вашингтон более ответственно относиться к планируемым авиаударам по позициям джихадистов в Сирии. Как отметили в МИД, только за месяц в результате действий авиации коалиции в окрестностях Ракки погибли порядка 200 сирийцев.В июне коалиция распространила доклад, в котором признала гибель от ударов своей авиации "по меньшей мере" 484 мирных жителей.