04.07 13:51 MIGnews.com

В главную синагогу Львова кинули "коктейль Молотова"

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Неизвестные пытались сжечь единственную действующую синагогу в украинском Львове. Инцидент произошел в ночь на 30 июня, однако местная еврейская община рассказала об этом прессе лишь недавно. К счастью, в окно самовоспламеняющаяся смесь не попала - "коктейль Молотова" ударился в стену между окнами, упал во двор, где и сгорел, сказала местным СМИ директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова.Она отметила, что кроме этого во Львове случилось и второе юдофобские происшествие – на стенах бывшего еврейского общинного дома неизвестные написали оскорбительные высказывания: "Долой жидовскую власть" и "Жиды, помните 1 июля" (дата еврейских погромов, охвативших Львов с 30 июня по 2 июля 1941, когда погибли 7000 евреев).Городские власти резко осудили произошедшее и призвали полицию к незамедлительной реакции."Мы строго осуждаем акты вандализма, произошедшие во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам с целью максимально оперативного расследования случившегося. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом", - заявил заммэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.Украинские СМИ отмечают, что это не первое происшествие на почве расизма во Львове за месяц – 21 июня вандалы разрисовали мемориальную стелу на площади Синагог в центре города, оставив надпись "White power" (лозунг неонацистов) и свастику.