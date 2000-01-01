04.07 19:22 MIGnews.com

Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы

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В преддверии парламентских выборов в Германии, которые состоятся в сентябре, глава федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен сделал заявление, в котором говорится, что надежные доказательства причастности Москвы к недавним хакерским атакам отсутствуют.Кроме того, сообщил он, внутренняя контрразведка ФРГ не нашла доказательств вмешательства России и в грядущие парламентские выборы, сообщает Reuters.По словам Маасена, ничто не указывает на то, что российская сторона оказывает поддержку какому-либо определенному кандидату на парламентских выборах в ФРГ.Ранее разведслужбы Германии по аналогии с США пытались обвинить Россию в кибератаках, но так и не смогли найти явных фактов, указывающих на это.