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Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы | Фото: Thinkstock04.07 19:22   MIGnews.com

Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы

В преддверии парламентских выборов в Германии, которые состоятся в сентябре, глава федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен сделал заявление, в котором говорится, что надежные доказательства причастности Москвы к недавним хакерским атакам отсутствуют.

Кроме того, сообщил он, внутренняя контрразведка ФРГ не нашла доказательств вмешательства России и в грядущие парламентские выборы, сообщает Reuters.

По словам Маасена, ничто не указывает на то, что российская сторона оказывает поддержку какому-либо определенному кандидату на парламентских выборах в ФРГ.

Ранее разведслужбы Германии по аналогии с США пытались обвинить Россию в кибератаках, но так и не смогли найти явных фактов, указывающих на это.
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