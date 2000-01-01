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04.07 14:22   MIGnews.com

Подмосковье: В мангале на базе отдыха нашли человеческие уши

В мангале на базе отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья нашли обгоревшие части человеческого тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

В частности, обгоревшие части тела обнаружил сторож базы, когда совершал обход территории и почувствовал неприятный запах горелого.

Кроме того, неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей, а уши находились в мангале.

Подозреваемых в убийстве удалось установить тут же: они были пьяны и спали в домике, рядом с которым стоял мангал.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в домике были обнаружены и предполагаемые орудия преступления: топор, молоток, пила, а также медицинские маски, бахилы, перчатки и полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь.
По данным источника, подозреваемые задержаны. Сообщается, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане, пишет сайт НТВ.Ru. Причиной преступления мог стать бытовой конфликт.
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