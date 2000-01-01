04.07 15:15 MIGnews.com
Израиль: подозрение на сексуальную атаку в лагере скаутов
Стажер в летнем лагере израильских скаутов (Цофим) подозревается в сексуальном нападении на девушку, также работавшую в лагере.
Инцидент произошел вне рамок активности Цофим.
Полиция арестовала подозреваемого, о котором сообщается, что он “близок к важной политической фигуре”.
Руководство Цофим заверила родителей, что никакой опасности для детей нет, что администрация лагеря немедленно оповестила полицию о возникших подозрениях и поступившей жалобе.
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