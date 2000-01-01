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Израиль: подозрение на сексуальную атаку в лагере скаутов | Фото: Thinkstock04.07 15:15   MIGnews.com

Израиль: подозрение на сексуальную атаку в лагере скаутов

Стажер в летнем лагере израильских скаутов (Цофим) подозревается в сексуальном нападении на девушку, также работавшую в лагере.

Инцидент произошел вне рамок активности Цофим.

Полиция арестовала подозреваемого, о котором сообщается, что он “близок к важной политической фигуре”.

Руководство Цофим заверила родителей, что никакой опасности для детей нет, что администрация лагеря немедленно оповестила полицию о возникших подозрениях и поступившей жалобе.
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