04.07 16:27 MIGnews.com

Израильтянин, которого пыталась отравить жена: я в шоке

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Водитель такси из Тель-Авива, которого планировала отравить рисином проживающая в Оклахоме бывшая супруга дал интервью порталу ynet.Жертва заговора сообщила: “Полиция говорит, что существовала реальная опасность для моей жизни, я в шоке”.Мужчина говорит, что его не поставили в известность об аресте бывшей жены, но полторы недели назад вызвали на станцию полиции и порекомендовали “быть внимательным и проявлять осторожность”.