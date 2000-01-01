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Израильтянин которого пыталась отравить жена: я в шоке 04.07 16:27   MIGnews.com

Израильтянин, которого пыталась отравить жена: я в шоке

Водитель такси из Тель-Авива, которого планировала отравить рисином проживающая в Оклахоме бывшая супруга дал интервью порталу ynet.

Жертва заговора сообщила: “Полиция говорит, что существовала реальная опасность для моей жизни, я в шоке”.

Мужчина говорит, что его не поставили в известность об аресте бывшей жены, но полторы недели назад вызвали на станцию полиции и порекомендовали “быть внимательным и проявлять осторожность”.
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