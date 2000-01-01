04.07 14:48 MIGnews.com

800 африканцев пытались взять штурмом испанский анклав

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Порядка 800 мигрантов пытались прорваться в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере Африки, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правительственной делегации.По информации источников агентства, инцидент произошел около 5.00 по местному времени. Мигранты штурмовали участок границы длиной 8,2 километра. Сообщается, что 300 из них удалось прорваться к шестиметровому забору, построенному на границе.Предыдущая попытка крупномасштабного нелегального проникновения на территорию ЕС через Сеуту была совершена на Новый год, когда около тысячи человек попытались перебраться через защитный вал на границе Сеуты и Марокко.