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В Мексике проснулся один из самых известных вулканов планеты | Фото: Thinkstock05.07 01:04   MIGnews.com

Проснулся один из самых известных вулканов планеты

В Мексике проснулся один из крупнейших действующих вулканов в мире — Попокатепетль. Как пишет издание El Universal, с 1 на 2 июля он осуществил 136 выбросов газа и пепла, и еще как минимум три взрыва произошло в жерле вулкана 2 июля.

"Эти события сопровождались эмиссией умеренного количества пепла, рассеянного ветром на северо-запад от вулкана", — сообщили в Национальном центре по предотвращению последствий стихийных бедствий Мексики.

Власти призывают местных жителей не приближаться к вулкану и рекомендуют прикрывать лицо влажными платками для защиты дыхательных путей, так как в ряде городов штата Мехико выпали пепельные осадки.

Уровень опасности связанный с вулканом Попокатепетль остается желтым, что подразумевает возможность дальнейших небольших и средних извержений, легкого и умеренного выпадения осадков из пепла на близлежащие города, а также возможность схождения коротких пирокластических потоков и селей.

Вулкан Попокатепетль периодически извергается с 1994 года. В прошлом году он покрыл пеплом столицу Мексики.
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