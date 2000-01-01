05.07 01:04 MIGnews.com

Проснулся один из самых известных вулканов планеты

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В Мексике проснулся один из крупнейших действующих вулканов в мире — Попокатепетль. Как пишет издание El Universal, с 1 на 2 июля он осуществил 136 выбросов газа и пепла, и еще как минимум три взрыва произошло в жерле вулкана 2 июля."Эти события сопровождались эмиссией умеренного количества пепла, рассеянного ветром на северо-запад от вулкана", — сообщили в Национальном центре по предотвращению последствий стихийных бедствий Мексики.Власти призывают местных жителей не приближаться к вулкану и рекомендуют прикрывать лицо влажными платками для защиты дыхательных путей, так как в ряде городов штата Мехико выпали пепельные осадки.Уровень опасности связанный с вулканом Попокатепетль остается желтым, что подразумевает возможность дальнейших небольших и средних извержений, легкого и умеренного выпадения осадков из пепла на близлежащие города, а также возможность схождения коротких пирокластических потоков и селей.Вулкан Попокатепетль периодически извергается с 1994 года. В прошлом году он покрыл пеплом столицу Мексики.