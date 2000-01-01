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На саммите G20 полиция Германии ожидает 8000 протестующих | Фото: Thinkstock04.07 16:25   MIGnews.com

На саммите G20 полиция Германии ожидает 8000 протестующих

Немецкие силы безопасности ожидают, что около 8000 агрессивно настроенных протестующих капиталистов соберутся на севере Гамбурга, где на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель примет лидеров стран G20. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Около 20 000 полицейских обеспечат порядок и безопасность на мероприятии, которое состоится 7-8 июля во втором по величине городе Германии.

Напомним, что полиция Германии задержала 30-летнего жителя города Росток, подозреваемого в планировании терактов во время саммита G20.

Во время полицейской операции также был задержан 26-летний мужчина, которого впоследствии отпустили. Подозреваемый останется под стражей до 10 июля. Ему грозит обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.
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