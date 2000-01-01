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SDF прорвался в Старый Город Ракки 04.07 07:20   MIGnews.com

SDF прорвался в Старый Город Ракки

Сирийские Демократические Силы - милиция, поддерживаемая американцами прорвалась в Старый Город Ракии. Об этом сообщила пресс-служба коалиции, воюющей против ISIS.

Силы коалиции частично разрушили две секции Стены Рафика, после чего через проломы в Старый Город вошли боевики SDF.

В заявлении коалиции говорится “Обстрелу подверглись участки стены общей протяженностью 25 метров - с тем, чтобы сохранить стену длиной 2500 метров.

Американский Centcom сообщил: “Силы коалиции поддержали наступление в наиболее укрепленную часть Ракки, открыв два прохода в Стене Рафик, окружающей Старый Город”.

SDF вошли в Ракку с юга в воскресенье, 2 июля, пересекли Евфрат и вошли в новую часть города.

В прошлом месяце SDF вошли в Ракку запада и востока.

Подразделения SDF столкнулись у стены с ожесточенным сопротивлением ISIS, который использует ее в качестве укрепленной позиции, вокруг которой установлены мины и фугасы.

Наступление на Ракку - де-факто “столицу” халифата имеет огромное психологическое значение и является символом победы в координированной войне против Исламского Государства.
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