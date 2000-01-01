04.07 07:28 MIGnews.com

КНДР осуществила новый ракетный пуск

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Во вторник, 4 июля, утром по местному времени КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Спустя примерно 40 минут после старта ракета упала, предположительно, в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство "Ёнхап".В свою очередь, Служба безопасности на море Японии призвала корабли соблюдать осторожность. В случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты, экипажи судов просили сообщать о них.Сведений о причиненном японским воздушным или морским судам ущербе пока не поступало.На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что постоянно повторяющиеся ракетные пуски КНДР являются откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте также прокомментировал запуск Северной Кореей баллистической ракеты."Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню (Ким Чен Ыну) больше нечем заняться в жизни? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше. Возможно, Китай сделает свой ход в отношении КНДР и покончит с этой ерундой раз и навсегда!" – написал политик.