Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 04.07 07:28   MIGnews.com

КНДР осуществила новый ракетный пуск

Во вторник, 4 июля, утром по местному времени КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Спустя примерно 40 минут после старта ракета упала, предположительно, в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство "Ёнхап".

В свою очередь, Служба безопасности на море Японии призвала корабли соблюдать осторожность. В случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты, экипажи судов просили сообщать о них.
Сведений о причиненном японским воздушным или морским судам ущербе пока не поступало.

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что постоянно повторяющиеся ракетные пуски КНДР являются откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте также прокомментировал запуск Северной Кореей баллистической ракеты.

"Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню (Ким Чен Ыну) больше нечем заняться в жизни? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше. Возможно, Китай сделает свой ход в отношении КНДР и покончит с этой ерундой раз и навсегда!" – написал политик.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:11
36 292 семьи записались на “Большую лотерею” от Минфина
07:01
Беспилотник ЦАХАЛа разбился в Газе
06:38
Катар приготовился к войне с соседями
04:49
Секс спасает мужчин от рака
03:22
У Евгения Осина паралич и нет денег на лечение
02:27
Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок
01:22
Ученые назвали самый полезный в мире овощ
23:22
Запуск Falcon 9 отменили за несколько минут до старта
22:26
Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому
22:02
Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству
21:41
Эмманюэль Макрон решил отменить режим ЧП
21:24
9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида
20:56
Бельгийские сепаратисты запретили шхиту
20:25
Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus