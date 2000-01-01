04.07 08:53 MIGnews.com

Франция: националист планировал убийство Макрона и евреев

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Французские власти сообщили об аресте гражданина Пятой республики, который планировал теракты против президента страны Эмманюэля Макрона и представителей различных меньшинств - как этнических, так и сексуальных.Ссылаясь на заявление пресс-секретаря парижской прокуратуры Агнес Тибо-Лекювр американский агентство AFP сообщило, что, несмотря на то, что планы 23-летнего подозреваемого были достаточно расплывчаты, ему уже предъявили обвинения в терроризме. Предполагается, что он действовал в одиночку.Как рассказала Тибо-Лекювр, мужчину арестовали в коммуне Аржантёй (северо-западное предместье Парижа) в четверг, 29 июня. При аресте он признался в намерении совершить теракт против президента Макрона на параде в День Бастилии (14 июля), а также "выражал националистические взгляды". В этот же день ему предъявили предварительные обвинения в индивидуальной террористической деятельности.Приближенные к расследованию источники утверждают, что подозреваемый также выражал желание атаковать "мусульман, евреев, чернокожих и гомосексуалистов".AFP пишет, что полицию о подозреваемом предупредили пользователи одной видеоигры, которые написали заявление на одного из игроков, который искал продавца огнестрельного оружия.