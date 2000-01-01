Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Франция: националист планировал убийство Макрона и евреев | Фото: Rog01/Flickr04.07 08:53   MIGnews.com

Франция: националист планировал убийство Макрона и евреев

Французские власти сообщили об аресте гражданина Пятой республики, который планировал теракты против президента страны Эмманюэля Макрона и представителей различных меньшинств - как этнических, так и сексуальных.

Ссылаясь на заявление пресс-секретаря парижской прокуратуры Агнес Тибо-Лекювр американский агентство AFP сообщило, что, несмотря на то, что планы 23-летнего подозреваемого были достаточно расплывчаты, ему уже предъявили обвинения в терроризме. Предполагается, что он действовал в одиночку.

Как рассказала Тибо-Лекювр, мужчину арестовали в коммуне Аржантёй (северо-западное предместье Парижа) в четверг, 29 июня. При аресте он признался в намерении совершить теракт против президента Макрона на параде в День Бастилии (14 июля), а также "выражал националистические взгляды". В этот же день ему предъявили предварительные обвинения в индивидуальной террористической деятельности.

Приближенные к расследованию источники утверждают, что подозреваемый также выражал желание атаковать "мусульман, евреев, чернокожих и гомосексуалистов".

AFP пишет, что полицию о подозреваемом предупредили пользователи одной видеоигры, которые написали заявление на одного из игроков, который искал продавца огнестрельного оружия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
Семьи убийц Адас Малка получили ордера о сносе домов
08:25
Ливан приютил организатора убийства израильских подростков
08:05
Под фанеру: Бритни Спирс прыгает по тель-авивской сцене  
07:28
КНДР осуществила новый ракетный пуск
07:11
36 292 семьи записались на “Большую лотерею” от Минфина
07:01
Беспилотник ЦАХАЛа разбился в Газе
06:38
Катар приготовился к войне с соседями
04:49
Секс спасает мужчин от рака
03:22
У Евгения Осина паралич и нет денег на лечение
02:27
Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок
01:22
Ученые назвали самый полезный в мире овощ
23:22
Запуск Falcon 9 отменили за несколько минут до старта
22:26
Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому
22:02
Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus