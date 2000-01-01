04.07 09:41 MIGnews.com

Аль-Багдади жив и бежал из Мосула

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По сообщению лондонской газеты al-Quds al-Arabi,, лидер Исламского Государства Абу Бакр аль-Багдади жив и находится за пределами Мосула.Ранее российские СМИ сообщали о ликвидации Багдади. По данным иракской армии и коалиции , воюющей против ISIS, боевики Исламского Государства сейчас удерживают в Мосуле территорию площадью около одного квадратного километра.Al-Quds al-Arabi утверждает, что Багдади находится в “безопасном месте”, возможно - в Тель-Афар, провозглашенном новой временной “столицей” халифата.