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Аль-Багдади жив и бежал из Мосула 04.07 09:41   MIGnews.com

Аль-Багдади жив и бежал из Мосула

По сообщению лондонской газеты al-Quds al-Arabi,, лидер Исламского Государства Абу Бакр аль-Багдади жив и находится за пределами Мосула.

Ранее российские СМИ сообщали о ликвидации Багдади. По данным иракской армии и коалиции , воюющей против ISIS, боевики Исламского Государства сейчас удерживают в Мосуле территорию площадью около одного квадратного километра.

Al-Quds al-Arabi утверждает, что Багдади находится в “безопасном месте”, возможно - в Тель-Афар, провозглашенном новой временной “столицей” халифата.
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