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Нарушителя сфотографирует автобус | Фото: Thinkstock04.08 13:52   MIGnews.com

Нарушителя сфотографирует автобус

Пилотный проект использования видеокамер, установленных на автобусах и фиксирующих водителей автомобилей, несмотря на запрет передвигающихся по линии общественного транспорта, проводится с использованием автобусов компании Метрополин.

Проект, который пока что находится на стадии испытания, является результатом сотрудничества между автобусной компанией и израильской компанией высоких технологий RoadMetric. В рамках пилотного проекта, система выписывает в среднем 35 штрафов за четырехчасовую смену. Для сравнения, в Санкт-Петербурге система RoadMetric, установленная на автобусах, выписывает штраф в среднем каждые 10 минут.

У камер, установленных на автобусах, есть явное преимущество по сравнению с камерами, установленных на обочине на столбах: они обладают намного более сильным сдерживающим эффектом. Камеры замаскированы и расположены за лобовым стеклом автобуса таким образом, что водитель не может знать, когда именно идет съемка. В отличие от стационарной камеры, в данном случае водитель не может схитрить и переехать в другую полосу, заметив столб с камерой. Недостатком подобной камеры является недостаточно большое, по сравнению со стационарной камерой, количество отслеживаемых автомобилей, так как она фотографирует только машину перед автобусом.

Согласно RoadMetric, для того, чтобы система действовала эффективно и влияла на поведение водителей на дорогах, необходимо установить камеры примерно на 20% городских маршрутов. Стоимость установки камер в автобусе составляет почти 10 тысяч долларов, нарушения фиксируются автоматически, и отправляются через соединение WiFi в центр контроля, где данные нарушителей автоматически сравниваются с базой данной номеров машин, имеющих право проезда по полосе общественного транспорта.

Компания RoadMetric была создана в 2007 году и сегодня, по словам представителей компании, действует в 18 странах и заинтересована войти на рынок камер видеонаблюдения в Израиле. В рамках проекта «Быстрый путь в город» в округе Гуш Дан появятся в ближайшие годы десятки полос для движения общественного транспорта, контроль над соблюдением правил движения на которых перешел от полиции к местным властям. Штрафы за проезд по этим полосам поступают в городскую казну и могут превратиться в неплохую статью дохода, поэтому многие города намерены приобрести электронные камеры видеонаблюдения. Ведущей компанией на рынке камер является на сегодняшний день Safer Place, у которой, среди прочего, закупил камеры муниципалитет Тель-Авива.
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