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Видео: массовая драка между армянами и узбеками в Москве 04.08 23:36   MIGnews.com

Видео: массовая драка между армянами и узбеками в Москве

Массовая драка с участием около 40 рабочих-мигрантов произошла на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в поселке Коммунарка (Новая Москва). В ход были пущены лопаты, молотки, кувалды и арматура, сообщает EAdaily.



Потасовка между двумя строительными бригадами из Армении и Узбекистана произошла накануне днем. По данным пресс-службы столичного главка МВД, шесть человек пострадали. По предварительной информации, ссора между рабочими вспыхнула из-за того, что узбеки выбрасывали твердые бытовые отходы с кровли строящегося здания.

В медучреждения доставлены шесть человек, у которых диагностировали ушибы, рваные и проникающие раны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В Сети также появилось видео потасовки.
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