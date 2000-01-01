Видео: массовая драка между армянами и узбеками в Москве
Массовая драка с участием около 40 рабочих-мигрантов произошла на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в поселке Коммунарка (Новая Москва). В ход были пущены лопаты, молотки, кувалды и арматура, сообщает EAdaily.
Потасовка между двумя строительными бригадами из Армении и Узбекистана произошла накануне днем. По данным пресс-службы столичного главка МВД, шесть человек пострадали. По предварительной информации, ссора между рабочими вспыхнула из-за того, что узбеки выбрасывали твердые бытовые отходы с кровли строящегося здания.
В медучреждения доставлены шесть человек, у которых диагностировали ушибы, рваные и проникающие раны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В Сети также появилось видео потасовки.