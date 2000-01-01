04.08 20:33 MIGnews.com

Террорист пытался взорвать самолет, подложив бомбу в багаж

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Австралийская полиция сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта, который пытался доставить взрывное устройство на борт самолета, подложив его в багаж собственного брата.Подозреваемый был арестован 29 июля в ходе полицейских рейдов в Сиднее.На данный момент правоохранители расследует два дела о подготовке терактов, организаторы которых, предположительно, действовали при поддержке со стороны джихадистской организации "Исламское Государство" (ISIS).Отмечается, что подозреваемые по второму делу планировали изготовить и применить устройство, которое бы распылило токсичный газ в каком-то людном месте.Правоохранители заявили, что эти планы были полностью пресечены.В багаже было найдено высокотехнологичное взрывное устройство военного образца. Согласно плану, брат одного из подозреваемых должен был пронести ее в багаже на борт самолета компании Etihad Airways, покидавшего аэропорт Сиднея 15 июля.При этом в полиции предполагают, что родственник не знал о спрятанной взрывчатке.В заявлении полиции говорится, что подозреваемыми по этому делу являются 49-летний Халед Хайят и 32-летний Махмуд Хайят.В пятницу, 4 августа, они предстали перед судом в Сиднее посредством видеосвязи. Подозреваемым предъявили обвинения в подготовке к осуществлению террористических нападений.Уточняется, что суд над двумя братьями назначен на 14 ноября этого года. Если же суд признает их виновными, то обеим грозит пожизненное заключение.