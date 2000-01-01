05.08 06:26 MIGnews.com

В водах Британии массово гибнут редкие киты

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Исследователи встревожены неожиданной миграцией редких северных гладких китов, издавна обитающих в водах Канады.Но в 2017 году киты неожиданно появились в Британии, преодолев 1300 км. На данный момент, зафиксирована гибель 10 самых прекрасных морских животных.За последние недели в Британии нашли 10 мертвых китов, выброшенных на берег.Ученые рассказали, что чаще всего особи погибали из-за тупых травм, вероятно, нанесённых из-за столкновения с кораблями. Один кит погиб, запутавшись в рыболовных сетях.Канадский Департамент рыболовства занимается изучением причин массовой гибели северных гладких китов.Согласно статистическим данным, на сегодня в мире насчитывает 470-525 северных гладких китов. Учёные рассказали, что по соотношению с количеством населения Земли, смерть 10 китов равняется гибели 75 миллионов человек.