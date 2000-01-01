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скриншот с видео 04.08 07:25   MIGnews.com

В Дубае загорелся небоскреб Torch Tower

Жилой небоскреб Torch, считающийся одним из высочайших зданий мира, загорелся в Дубае, пишет местное издание Gulfnews.

Как рассказали в полиции, возгорание началось на девятом этаже и распространилось на несколько уровней выше. По данным местных властей, в ЧП никто не пострадал, людей эвакуировали из 79-этажного здания. К настоящему времени огонь почти удалось потушить.



Высота небоскреба Torch составляет 348 метров. Он открылся в 2011 году в одном из элитных районов города и на тот момент был самым высоким жилым зданием в мире. Сейчас по этому показателю он занимает пятую строчку.
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