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Убит террорист, готовивший атаку против сборной Израиля 04.08 08:05   MIGnews.com

Убит террорист, готовивший атаку против сборной Израиля

Американская коалиция, воюющая против ISIS в Ираке и Сирии сообщила о ликвидации террориста, планировавшего атаку против сборной Израиля по футболу во время матча в Албании.

Лавдрим Мухаксери был убит в результате авиационного удара коалиции у сирийского города Майадин 7 июня.

Пресс-представитель коалиции Райан Диллон заявил: “Он был этническим албанцем из Косово и самопровозглашенным лидером боевиков из Косово”.

Албанские власти предали суду четырех человек, готовивших атаку во время отборочных матчей Кубка Мира в ноябре прошлого года.

Игра израильской сборной должна была пройти в городе Шкодра, но была перенесена в Эльбасан, где прошла под усиленной охраной.

Мухаксери был самым влиятельным и радикальным албанским боевиком и нес ответственность за распространение джихадистской идеологии в Европе.
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