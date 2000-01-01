04.08 08:05 MIGnews.com

Убит террорист, готовивший атаку против сборной Израиля

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Американская коалиция, воюющая против ISIS в Ираке и Сирии сообщила о ликвидации террориста, планировавшего атаку против сборной Израиля по футболу во время матча в Албании.Лавдрим Мухаксери был убит в результате авиационного удара коалиции у сирийского города Майадин 7 июня.Пресс-представитель коалиции Райан Диллон заявил: “Он был этническим албанцем из Косово и самопровозглашенным лидером боевиков из Косово”.Албанские власти предали суду четырех человек, готовивших атаку во время отборочных матчей Кубка Мира в ноябре прошлого года.Игра израильской сборной должна была пройти в городе Шкодра, но была перенесена в Эльбасан, где прошла под усиленной охраной.Мухаксери был самым влиятельным и радикальным албанским боевиком и нес ответственность за распространение джихадистской идеологии в Европе.