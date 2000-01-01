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Террористы ISIS пытались взорвать лайнер Etihad в Сиднее 04.08 08:46   MIGnews.com

Террористы ISIS пытались взорвать лайнер Etihad в Сиднее

Полиция Австралии вскрыла двойной террористический заговор в Сиднее.

Халеду Хайату и Махмуду Хайату предъявлены обвинения в попытке взорвать пассажирский авиалайнер и создать сероводородную бомбу с целью применения в общественных местах. всего по делу арестованы четыре человека.

Обвиняемые построили сложное взрывное устройство по указаниям высокопоставленного террориста ISIS в Сирии. Они планировали взорвать самолет компании Etihad, вылетавший из Сиднея 15 июля.

Компоненты для создания бомбы были высланы из Турции в Австралию международной почтой.

Лидер террористического звена планировал пронести бомбу на борт самолета в багаже брата. Брат ничего не знал о заговоре и о бомбе. Двое приехали в аэропорт с бомбой, но, по неясным пока причинам, от плана отказались в последний момент - перед прохождением проверки безопасности. Брат, в любом случае, прошел чек-ин под своим реальным именем, сел в самолет и улетел. Бомба была позднее демонтирована одним из заговорщиков.

После этого заговорщики попытались создать “сероводородную бомбу”. Бомбу намеревались применить на общественном транспорте, на станциях или в общественных местах. В закрытых пространствах выделяемый бомбой сероводород мог оказаться смертельным для многих людей.

австралийцы получили предупреждение от британских спецслужб, после чего удалось вскрыть заговор и арестовать его участников.

Арестованные отрицают всякую вину. Процесс намечен на ноябрь. Террористам грозит пожизненное заключение.
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