Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Рэкетиров из газеты харедим обвинили в шантаже | Фото: Thinkstock04.10 13:07   MIGnews.com

Рэкетиров из газеты харедим обвинили в шантаже

Районная прокуратура Тель-Авива решила предъявить обвинения 8 сотрудникам ортодоксальной газеты "Ха-Пелес" в сговоре с целью совершения преступления, преследовании и шантаже.

Издание считается рупором связанной с раввином Шмуэлем Ауэрбахом ультрарелигиозной Иерусалимской фракции, которая с момента смерти раввина Шалома Эльяшива в 2012 году пошла против основной части общины харедим, объявив духовного лидера ортодоксов раввина Аарона Лейба Штейнмана незаконным, отвергнув его авторитет и разделив иерархический мир харедим.

Как сообщили в полиции, генеральный директор издания Натан Гроссман и ее сотрудники Шмуэль Эльяшив, Авраам Трейгер, Хаим Явров, Нетаниэль Штапфер, Шабтай Фейн, Исраэль Троппер и Моше Берлиман после того, как ведущие раввины запретили рекламу в "Ха-Пелес", лишив ее источника доходов, преднамеренно преследовали предпринимателей-харедим.

Они ежедневно угрожали ортодоксальным бизнесменам и чиновникам, выдвигая им ультиматумы с требованием давать рекламу в газете, угрожая в обратном случае высветить это как оскорбление общины харедим и, в свою очередь, серьезными последствиями.

Обвинение им было выдвинуто на следующий день после того, как в свете регулярного активного подстрекательства против солдат-харедим Израильское рекламное агентство решило отобрать у "Ха-Пелес" все доходы от рекламы, финансируемой налогоплательщиками, что было одобрено министрами юстиции, обороны и внутренней безопасности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:39
В ООН опять жалуются на Израиль
13:01
Перед посольством Иордании в Париже взорвался скутер
12:43
Иран соболезнует США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе
12:33
Мири Регев отдыхает в стране, с которой нет дипотношений
12:22
Израиль:Клоуны-самозванцы портят имидж настоящих артистов
12:09
ФСБ: ИГ хочет создать новую всемирную террористическую сеть
10:58
ФИФА оштрафовала Германию за фанатов-нацистов
10:05
Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании
09:49
Палестинец продал дочь бедуинам за 10 000 шекелей
09:26
Король Испании обрушился с критикой на власти Каталонии
08:51
"Нетаниягу уничтожает "два государства"
08:32
Американская актриса извинилась за бойкот Израиля
07:54
Депутат Эрель Маргалит уходит из Кнессета
07:53
Каталония провозгласит независимость
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus