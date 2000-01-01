04.10 13:07 MIGnews.com

Рэкетиров из газеты харедим обвинили в шантаже

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Районная прокуратура Тель-Авива решила предъявить обвинения 8 сотрудникам ортодоксальной газеты "Ха-Пелес" в сговоре с целью совершения преступления, преследовании и шантаже.Издание считается рупором связанной с раввином Шмуэлем Ауэрбахом ультрарелигиозной Иерусалимской фракции, которая с момента смерти раввина Шалома Эльяшива в 2012 году пошла против основной части общины харедим, объявив духовного лидера ортодоксов раввина Аарона Лейба Штейнмана незаконным, отвергнув его авторитет и разделив иерархический мир харедим.Как сообщили в полиции, генеральный директор издания Натан Гроссман и ее сотрудники Шмуэль Эльяшив, Авраам Трейгер, Хаим Явров, Нетаниэль Штапфер, Шабтай Фейн, Исраэль Троппер и Моше Берлиман после того, как ведущие раввины запретили рекламу в "Ха-Пелес", лишив ее источника доходов, преднамеренно преследовали предпринимателей-харедим.Они ежедневно угрожали ортодоксальным бизнесменам и чиновникам, выдвигая им ультиматумы с требованием давать рекламу в газете, угрожая в обратном случае высветить это как оскорбление общины харедим и, в свою очередь, серьезными последствиями.Обвинение им было выдвинуто на следующий день после того, как в свете регулярного активного подстрекательства против солдат-харедим Израильское рекламное агентство решило отобрать у "Ха-Пелес" все доходы от рекламы, финансируемой налогоплательщиками, что было одобрено министрами юстиции, обороны и внутренней безопасности.