04.10 13:01 MIGnews.com

Перед посольством Иордании в Париже взорвался скутер

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Французская полиция расследует инцидент, произошедший перед зданием аппарата военного атташе Иордании на авеню Фош в Париже, где утром 4 октября взлетел на воздух мотоцикл.Как со ссылкой на официального представителя МИД Хашимитского королевства сообщает иорданское новостное агентство Petra, в результате случившегося были повреждены несколько припаркованных у здания автомобилей. Представители внешнеполитического ведомства Иордании утверждают, что среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет.Кроме того, в МИДе не считают, что именно Иордания была преднамеренной целью злоумышленников.В полиции Парижа заявили о начале расследования, но правоохранители видят никаких причин предполагать, что данный инцидент связан с терроризмом.