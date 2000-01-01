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Перед посольством Иордании в Париже взорвался скутер | Фото: Thinkstock04.10 13:01   MIGnews.com

Перед посольством Иордании в Париже взорвался скутер

Французская полиция расследует инцидент, произошедший перед зданием аппарата военного атташе Иордании на авеню Фош в Париже, где утром 4 октября взлетел на воздух мотоцикл.

Как со ссылкой на официального представителя МИД Хашимитского королевства сообщает иорданское новостное агентство Petra, в результате случившегося были повреждены несколько припаркованных у здания автомобилей. Представители внешнеполитического ведомства Иордании утверждают, что среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет.

Кроме того, в МИДе не считают, что именно Иордания была преднамеренной целью злоумышленников.

В полиции Парижа заявили о начале расследования, но правоохранители видят никаких причин предполагать, что данный инцидент связан с терроризмом.
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