04.10 14:42 MIGnews.com

У владельца подлодки "Наутилус" нашли видео с убийствами

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У подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль, капитана самой большой в мире частной подлодки, инженера Питера Мадсена, нашли видео, на котором обезглавливают женщин. Об этом сообщает BBC.В компьютере датского изобретателя, обнаружили видео с обезглавливанием живых женщин. Сам Мадсон отрицает, что это был его компьютер, утверждая, что он был общим в лаборатории, где он работал.И отвергает свою причастность к убийству журналистки. По его словам, женщина погибла в результате несчастного случая на его подлодке — ей на голову упал 70-килограммовый люк. Тело журналистки без конечностей и головы нашли у берега Копенгагена 11 дней спустя после того, как Валль села на подлодку к Мадсену.Она планировала написать материал об изобретениях Мадсена и 10 августа поднялась на борт самодельной подлодки "Наутилус" в порту Копенгагена.Планировалось, что судно туда вернется, однако этого не произошло, а позднее стало известно о том, что подлодка затонула. Ее владельца спасли, а Валль с ним не было.Сначала Мадсен утверждал, что не имеет отношения к исчезновению Валль. Говоря, что якобы он высадил ее незадолго до того, как подлодка затонула. Позднее он изменил свои показания и сообщил, что Валль погибла на подлодке в результате несчастного случая, а он пытался "похоронить ее в море". Позднее ее тело без головы, рук и ног обнаружили у берега Копенгагена.Петер Мадсен является изобретателем-самоучкой. Ему принадлежит самая крупная частная подводная лодка в мире — "Наутилус". В августе этого года она затонула при странных обстоятельствах, но вскоре ее подняли на поверхность.По версии следствия, Мадсен убил Валль, когда они находились на подлодке, а затопление судна он мог спровоцировать.