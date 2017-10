04.10 16:54 MIGnews.com

Полиция расследует убийство еврея

В среду, 4 октября, в Кафр-Кассеме обнаружили тело мужчины, пишет The Jerusalem Post."На вид ему было около 70 лет. На теле были колотые раны. Мы провели медицинский осмотр, но не обнаружили никаких признаков жизни, так что были вынуждены констатировать смерть", - сообщил Ади Марциано, работник медицинской службы Маген Давид Адом.Позже была установлена личность погибшего. Это Реувен Шмерлинг, житель поселения Элькана, отец четырёх детей, сообщает The Times of Israel.Мотив преступления пока не установлен. Сотрудники полиции начали расследование дела об убийстве. Предполагается, что Шмерлинг был убит по националистическим причинам.Пока что сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто находился в районе, где было совершено убийство в момент гибели мужчины.