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Названа настоящая причина смерть Хью Хефнера | Фото: convergentmediapr/Flickr05.10 00:33   MIGnews.com

Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера

Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в результате остановки сердца и легочной недостаточности. Ранее журнал People писал, что 91-летний Хефнер скончался по "естественным причинам".

Как сообщает Page Six со ссылкой на заключение специалистов, на сердечно-сосудистую систему повлияли и другие заболевания. В частности, септицемия — воспаление тканей организма из-за заражения крови, а также кишечная инфекция, которая с трудом поддавалась лечению антибиотиками.

Напомним, что Хефнер скончался 27 сентября в Лос-Анджелесе в своем знаменитом особняке.

В прошлом году журналисты писали, что основатель Playboy тяжело болен, но он усердно опровергал эти слухи.
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