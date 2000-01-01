05.10 00:33 MIGnews.com

Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера

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Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в результате остановки сердца и легочной недостаточности. Ранее журнал People писал, что 91-летний Хефнер скончался по "естественным причинам".Как сообщает Page Six со ссылкой на заключение специалистов, на сердечно-сосудистую систему повлияли и другие заболевания. В частности, септицемия — воспаление тканей организма из-за заражения крови, а также кишечная инфекция, которая с трудом поддавалась лечению антибиотиками.Напомним, что Хефнер скончался 27 сентября в Лос-Анджелесе в своем знаменитом особняке.В прошлом году журналисты писали, что основатель Playboy тяжело болен, но он усердно опровергал эти слухи.