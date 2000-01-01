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04.10 20:27   MIGnews.com

Купившего девочку бедуина подозревают в изнасиловании

"Супруга" 14-летней арабки из Хеврона арестовали по подозрению в изнасиловании и физическом насилии.

Ранее сообщалось о том, что подразделение министерства юстиции о борьбе с работорговлей изучает шокирующее дело девочки, которую несколько месяцев назад отец продал за 10 тысяч шекелей бедуину на 20 лет старше ее. Арабке удалось сбежать и обратиться к пограничникам, которые передали ее сотрудникам гражданской администрации. Сейчас она находится в приюте. Более подробную информацию о ней публиковать запрещается.

Мужчину задержали ещё во вторник, 3 октября. Теперь же мировой суд Беэр-Шевы продлил срок его содержания под стражей на пять суток.

В министерстве юстиции прокомментировали эту ситуацию , отметив, что такие случаи, к сожалению, периодически встречаются. Израилю ежегодно приходится разбираться с 50-80 такими жертвами. Однако по данным активистов неофициальная статистика куда страшнее.
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