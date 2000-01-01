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Лас-Вегас: Расследование трагедии продолжается 04.10 21:39   MIGnews.com

Лас-Вегас: Расследование трагедии продолжается

По ходу расследования в сети появляются всё новые подробности о стрельбе в Лас-Вегасе.

64-летний Стивен Пэддок, в течение 10 минут расстреливавший посетителей музыкального фестиваля, как оказалось, установил несколько камер видеонаблюдения в своем гостиничном номере и рядом с ним.

Такие манипуляции мужчина провёл для того, чтобы вовремя соориентироваться при появлении поблизости представителей правоохранительных органов.

Расследование трагедии в Лас-Вегасе продолжается. Всё ещё не удалось установить, какими были мотивы Пэддока.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 59 человек. Раненых более 500, несколько десятков находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Также недавно появились данные о том, что подруга стрелка приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса, где ее ожидали агенты ФБР.

62-летняя Мэрилу Дэнли прилетела из столицы Филиппин Манилы. По сведениям телеканала, полиция США считает, что она "представляет интерес для следствия".

По словам стражей порядка, 64-летний Пэддок и Дэнли стали встречаться весной этого года. Они жили вместе в городке Мескит, штат Невада. Следователи считают, что женщина не причастна к произошедшему.

Ранее стало известно, что за неделю до бойни Пэддок перевел на Филиппины 100 тысяч долларов.
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