04.10 21:39 MIGnews.com

Лас-Вегас: Расследование трагедии продолжается

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По ходу расследования в сети появляются всё новые подробности о стрельбе в Лас-Вегасе.64-летний Стивен Пэддок, в течение 10 минут расстреливавший посетителей музыкального фестиваля, как оказалось, установил несколько камер видеонаблюдения в своем гостиничном номере и рядом с ним.Такие манипуляции мужчина провёл для того, чтобы вовремя соориентироваться при появлении поблизости представителей правоохранительных органов.Расследование трагедии в Лас-Вегасе продолжается. Всё ещё не удалось установить, какими были мотивы Пэддока.Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 59 человек. Раненых более 500, несколько десятков находятся в больницах в тяжёлом состоянии.Также недавно появились данные о том, что подруга стрелка приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса, где ее ожидали агенты ФБР.62-летняя Мэрилу Дэнли прилетела из столицы Филиппин Манилы. По сведениям телеканала, полиция США считает, что она "представляет интерес для следствия".По словам стражей порядка, 64-летний Пэддок и Дэнли стали встречаться весной этого года. Они жили вместе в городке Мескит, штат Невада. Следователи считают, что женщина не причастна к произошедшему.Ранее стало известно, что за неделю до бойни Пэддок перевел на Филиппины 100 тысяч долларов.