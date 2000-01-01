04.10 09:49 MIGnews.com

Палестинец продал дочь бедуинам за 10 000 шекелей

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Подразделение министерства юстиции о борьбе с работорговлей изучает шокирующее дело 14-летней арабки из Хеврона, которую несколько месяцев назад отец продал бедуину на 20 лет старше ее. Как пишет "Гаарец", девочке удалось сбежать и обратиться к пограничникам, которые передали ее сотрудникам гражданской администрации. Сейчас она находится в приюте.Как сообщили родные пострадавшей, ее семью нельзя назвать благополучной – отец, как и 30-летний мужчина, которому ее продали, ее регулярно избивали.Перед Йом-Кипуром она обратилась к солдатам МАГАВ, после чего министерство социального обеспечения поместило в убежище. Однако сотрудники ведомства решают, что делать дальше и как ее можно защитить от горе-родственников в дальнейшем.У девочки также есть более обеспеченные родные в израильской деревне Фурейдис, которые, узнав о случившемся, сразу же обратились в соответствующие органы и наняли адвокатов. Сейчас они борются за то, чтобы ребенка признали жертвой торговли людьми и передали им право опеки."Семья девочки благодарит руководство Армии обороны Израиля за то, что ее дистанцировали от опасного окружения и привели ее в Израиль", - цитирует газета адвоката Нехами Фейнблатт."Когда я узнал о случившемся, то был в шоке. Девочка росла в плохом месте для детей, в суровых условиях. Отец всю жизнь ее избивал, а потом продал ее как вещь мужчине, который также бил ее и делал с ней ужасные вещи. Она храбрая девочка. За свою короткую жизнь она уже так много пережила и видела больше, чем должна была. Пора дать ей достойную жизнь", - говорит ее родственник из Фурейдис.Как сообщили в министерстве юстиции, к сожалению, это уже не первый такой случай. Израилю ежегодно приходится разбираться с 50-80 такими жертвами. Однако по данным активистов неофициальная статистика куда страшнее.