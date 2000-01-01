ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя
Евросоюз осудил казнь властями Ирана несовершеннолетнего активиста Амирхоссейна Пуржафара, которого приговорили к смерти в октябре 2017 года, и исполнили решение суда 4 января 2018-го. Об этом говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Он был признан виновным в тяжком преступлении, и Европейский союз выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего", - приводит слова из документа "Интерфакс".
Также в заявлении отмечается, что Иран нарушил свои обязательства, казнив несовершеннолетнего, согласно с которыми Исламская республика обязуется не выносить "приговоры к смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет" в "соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка".
"Европейский союз выступает против смертной казни в любых обстоятельствах и случаях без исключений и добивается ее всеобщей отмены", - подчеркивается в заявлении.