05.01 10:06 MIGnews.com

ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя

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Евросоюз осудил казнь властями Ирана несовершеннолетнего активиста Амирхоссейна Пуржафара, которого приговорили к смерти в октябре 2017 года, и исполнили решение суда 4 января 2018-го. Об этом говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)."Он был признан виновным в тяжком преступлении, и Европейский союз выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего", - приводит слова из документа "Интерфакс".Также в заявлении отмечается, что Иран нарушил свои обязательства, казнив несовершеннолетнего, согласно с которыми Исламская республика обязуется не выносить "приговоры к смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет" в "соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка"."Европейский союз выступает против смертной казни в любых обстоятельствах и случаях без исключений и добивается ее всеобщей отмены", - подчеркивается в заявлении.