05.01 11:50 MIGnews.com

Нациста приговорили к тюрьме за насмешку над Освенцимом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Житель Германии был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за насмешку над Освенцимом. Окружной суд в германском округе Саксония вынес приговор 32-летнему мужчине в четверг, 4 января.Об этом сообщает Associated Press.Отмечается, что мужчину признали виновным в подстрекательстве в социальных сетях и в насмешке над жертвами Катастрофы за то, что опубликовал фотографию Освенцима с оскорбительной подписью.Ранее подсудимый уже признавался виновным в других преступлениях, включая публикацию фотомонтажа портрета Адольфа Гитлера со свастикой и фейерверком.По законам Германии публикации с нацистской символики запрещены.