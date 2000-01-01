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Нациста приговорили к тюрьме за насмешку над Освенцимом | Фото: Thinkstock05.01 11:50   MIGnews.com

Нациста приговорили к тюрьме за насмешку над Освенцимом

Житель Германии был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за насмешку над Освенцимом. Окружной суд в германском округе Саксония вынес приговор 32-летнему мужчине в четверг, 4 января.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что мужчину признали виновным в подстрекательстве в социальных сетях и в насмешке над жертвами Катастрофы за то, что опубликовал фотографию Освенцима с оскорбительной подписью.

Ранее подсудимый уже признавался виновным в других преступлениях, включая публикацию фотомонтажа портрета Адольфа Гитлера со свастикой и фейерверком.

По законам Германии публикации с нацистской символики запрещены.
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