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Теракт в Каталонии 17 августа 05.01 12:21   MIGnews.com

Глава Полиции Берлина: в Европе еще есть угроза терактов

Военные победы над "Исламским государством" не означают, что в Европе снизился уровень угрозы терактов. Об этом заявил глава полиции Берлина Клаус Кандт в интервью Deutsche Presse-Agentur.

Также он напомнил о призывах исламистов к радикалам, проживающих в европейских странах, к совершению массовых терактов по всей территории ЕС.

"Мы должны настраиваться на то, что угроза будет сохраняться долгое время. Это значит, что на этой теме нужно остановиться на ближайшие десять лет", - сказал он.

По данным германского МВД, на территории ФРГ проживает более 700-а мусульманских радикалов, которые склонны террористическим атакам. Как заявлял ранее глава ведомства Томас де Мезьер, в 2017 году в стране удалось предотвратить более 10 терактов, и было проведено около 900 доследственных проверок по подозрению в террористической деятельности.
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