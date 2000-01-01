05.01 12:21 MIGnews.com

Глава Полиции Берлина: в Европе еще есть угроза терактов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Военные победы над "Исламским государством" не означают, что в Европе снизился уровень угрозы терактов. Об этом заявил глава полиции Берлина Клаус Кандт в интервью Deutsche Presse-Agentur.Также он напомнил о призывах исламистов к радикалам, проживающих в европейских странах, к совершению массовых терактов по всей территории ЕС."Мы должны настраиваться на то, что угроза будет сохраняться долгое время. Это значит, что на этой теме нужно остановиться на ближайшие десять лет", - сказал он.По данным германского МВД, на территории ФРГ проживает более 700-а мусульманских радикалов, которые склонны террористическим атакам. Как заявлял ранее глава ведомства Томас де Мезьер, в 2017 году в стране удалось предотвратить более 10 терактов, и было проведено около 900 доследственных проверок по подозрению в террористической деятельности.