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Пара сатанистов принесла друг друга в жертву | Фото: Thinkstock05.01 14:35   MIGnews.com

Пара сатанистов принесла друг друга в жертву

Пара туристов погибла после сатанистского ритуала на греческом острове Кефалиния.

Об этом сообщает издание The Sun.

Погибшими оказались 23 летняя гражданка Болгарии и ее 30-летний молодой человек из Германии. В полиции сообщили, что рядом с телами были обнаружены ножи, свечи и пентаграммы.

Расположение предметов культа привело следствие к версии, что пара проводила некий обряд перед первым полнолунием года, которое выпало на 2 января. По версии следователя, Ботышева скончалась от порезов. Ее молодой человек смотрел, как она умирает, а затем сел в ванну и свел счеты с жизнью.
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