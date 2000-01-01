05.01 14:35 MIGnews.com

Пара сатанистов принесла друг друга в жертву

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Пара туристов погибла после сатанистского ритуала на греческом острове Кефалиния.Об этом сообщает издание The Sun.Погибшими оказались 23 летняя гражданка Болгарии и ее 30-летний молодой человек из Германии. В полиции сообщили, что рядом с телами были обнаружены ножи, свечи и пентаграммы.Расположение предметов культа привело следствие к версии, что пара проводила некий обряд перед первым полнолунием года, которое выпало на 2 января. По версии следователя, Ботышева скончалась от порезов. Ее молодой человек смотрел, как она умирает, а затем сел в ванну и свел счеты с жизнью.