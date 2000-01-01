05.01 19:16 MIGnews.com

Посол Швеции в Израиле признал: евреи находятся в опасности

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Власти Швеции не смогли защитить свою еврейскую общину, заявил в интервью израильской газете "Макор Ришон" посол этого скандинавского государства в Израиле Магнус Хелггрен на фоне недавних антисемитских инцидентов в крупнейших шведских городах."Это реальность еврейской общины, и это наш провал. Это не то, чему должно быть позволено происходить. Если хоть один еврей чувствует себя в небезопасности, мы потерпели неудачу", - прокомментировал дипломат попытку поджога Гетеборгской синагоги и призывы убивать евреев на демонстрации в Мальме.Стоит отметить, что оба события произошли после признания президентом США Дональдом Трампом признания Иерусалима столицей Израиля.Невмешательство шведских полицейских Хелггрен объясняет тем, что лозунги убивать евреев звучали по-арабски, который правоохранители попросту не понимают. Посол констатировал то, что шведские власти пока что не предоставили еврейской общине средства для обеспечения безопасности, однако эта проблема решается.Несмотря на это, Магнус Хелггрен утверждает, что Швеция не ведет антиизраильскую политику.