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Число жертв от атаки смертника в Кабуле возросло до 20 05.01 08:28   MIGnews.com

Число жертв от атаки смертника в Кабуле возросло до 20

Число жертв от террористической атаки атака боевика-смертника в Кабуле возросло до 20 человек. Известно о еще 30 раненых, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на министерство внутренних дел Афганистана.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Напомним, взрыв прогремел накануне вечером у КПП полиции в районе Кабула PD9.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Большинство погибших – полицейские, следившие за порядком во время уличной демонстрации. Взрыв произошел в 8:30 вечера по местному времени: террорист подошёл к группе полицейских и совершил самоподрыв.

В целом обстановка в Афганистане остается напряженной из-за дестабилизирующих действий ИГ и движения "Талибан". В конце декабря исламисты провели двойной теракт на западе столицы. В результате погибли не менее сорока человек.
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