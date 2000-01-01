Число жертв от атаки смертника в Кабуле возросло до 20
Число жертв от террористической атаки атака боевика-смертника в Кабуле возросло до 20 человек. Известно о еще 30 раненых, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на министерство внутренних дел Афганистана.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Напомним, взрыв прогремел накануне вечером у КПП полиции в районе Кабула PD9.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Большинство погибших – полицейские, следившие за порядком во время уличной демонстрации. Взрыв произошел в 8:30 вечера по местному времени: террорист подошёл к группе полицейских и совершил самоподрыв.
В целом обстановка в Афганистане остается напряженной из-за дестабилизирующих действий ИГ и движения "Талибан". В конце декабря исламисты провели двойной теракт на западе столицы. В результате погибли не менее сорока человек.