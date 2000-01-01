05.01 09:29 MIGnews.com

Суд освободил кузину Ахад Тамими

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Военный суд в Офре отклонил апелляцию прокуратуры и распорядился освободить из-под ареста Нур Тамими, кузину Ахад Тамими. Об этом сообщает Times of Israel.В конце декабря прошлого года 21-летней родственнице предъявили обвинения. Кузина обвиняется в нападении на солдат ЦАХАЛа при отягчающих обстоятельствах.Однако 16-летняя Ахад Тамими по-прежнему находится под арестом.Суд также обязал Нур Тамими каждую неделю отмечаться в полицейском участке, недалеко от ее деревни Наби Салах.