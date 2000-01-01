05.07 10:52 MIGnews.com
В Триполи ракета попала по пляжу: есть жертвы
Пять человек погибли, 25 пострадали при попадании ракеты по пляжу в ливийском Триполи, передает агентство France-Presse.
По данным Минздрава Ливии, инцидент произошел во вторник на пляже около аэропорта Митига. Среди погибших есть один ребенок.
В МВД страны отметили, что рядом с аэропортом произошли бои между силами безопасности и преступными группировками. Была ли атака на мирных жителей преднамеренной, не уточняется.
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