05.07 10:52 MIGnews.com

В Триполи ракета попала по пляжу: есть жертвы

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Пять человек погибли, 25 пострадали при попадании ракеты по пляжу в ливийском Триполи, передает агентство France-Presse.По данным Минздрава Ливии, инцидент произошел во вторник на пляже около аэропорта Митига. Среди погибших есть один ребенок.В МВД страны отметили, что рядом с аэропортом произошли бои между силами безопасности и преступными группировками. Была ли атака на мирных жителей преднамеренной, не уточняется.