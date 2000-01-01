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Виновных в крушении MH17 в Донбассе осудят в Нидерландах 05.07 11:52   MIGnews.com

Виновных в крушении MH17 в Донбассе осудят в Нидерландах

Суд над подозреваемыми в причастности к падению малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе, пройдет в Нидерландах. Об этом заявили в голландском МИД, передает euronews.com.

Как отмечают СМИ, данное решение было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании катастрофы – Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии.

Расследование дела продолжается. Дату первого заседания во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов не сообщили. Также не уточняются имена подозреваемых, передает Reuters.

Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Власти Украины и представители Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.
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