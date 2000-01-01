05.07 12:25 MIGnews.com
Девушка пыталась сброситься с моста на шоссе Аялон
По сообщениям израильских СМИ, перекрытие шоссе Аялон утром 5 июля было вызвано попыткой самоубийства 20-летней девушки.
Водители сообщили полиции, что по обочине шоссе идет странная девушка с чемоданом и двумя собаками.
Девушка, увидев подъехавшую патрульную машину, попыталась убежать, перепрыгнула через заграждение и собиралась сброситься с моста на шоссе№2 с высоты около 10 метров.
Пока полицейские уговаривали ее этого не делать, к ней кинулся гражданский который , рискуя жизнью, предотвратил ее прыжок и падение.
Девушка была сначала арестована и позднее передана в медицинское учреждение для лечения.
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