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Число правоэкстремистских преступлений в Германии - на пике | Фото: dielinke_sachsen/Flickr05.07 14:40   MIGnews.com

Число правоэкстремистских преступлений в Германии - на пике

В Германии продолжает расти число преступлений, которые совершают сторонники праворадикальной идеологии, заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер, ссылаясь на доклад Федерального ведомства по охране конституции.

Так, если в прошлом году таких правонарушений было зафиксировано 1408, что в этом – уже 1698, а количество правых экстремистов достигло 23,1 тысяч. Как известно германским спецслужбам, более половины из них, 12,1 тыс., склонны к насилию.

Озвученные показатели – самые высокие с начала составления подобных отчетов, утверждает глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масеа, и это очень беспокоит немецкие власти.

Напомним о скандале, который разгорелся пару месяцев назад в бундесвере - вооруженных силах ФРГ, где несколько офицеров создали неонацистскую ячейку и планировали теракты против немецких политиков с целью усиления ксенофобских настроений населения.
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