05.07 14:40 MIGnews.com

Число правоэкстремистских преступлений в Германии - на пике

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В Германии продолжает расти число преступлений, которые совершают сторонники праворадикальной идеологии, заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер, ссылаясь на доклад Федерального ведомства по охране конституции.Так, если в прошлом году таких правонарушений было зафиксировано 1408, что в этом – уже 1698, а количество правых экстремистов достигло 23,1 тысяч. Как известно германским спецслужбам, более половины из них, 12,1 тыс., склонны к насилию.Озвученные показатели – самые высокие с начала составления подобных отчетов, утверждает глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масеа, и это очень беспокоит немецкие власти.Напомним о скандале, который разгорелся пару месяцев назад в бундесвере - вооруженных силах ФРГ, где несколько офицеров создали неонацистскую ячейку и планировали теракты против немецких политиков с целью усиления ксенофобских настроений населения.