05.07 14:35 MIGnews.com
Видео: спасение девушки пытавшейся спрыгнуть с моста
В сеть выложена запись драматического момента спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста на шоссе Аялон утром 5 июля.
Водители сообщили полиции, что по обочине шоссе идет странная девушка с чемоданом и двумя собаками.
Девушка, увидев подъехавшую патрульную машину, попыталась убежать, перепрыгнула через заграждение и собиралась сброситься с моста на шоссе №2 с высоты около 10 метров.
Пока полицейские уговаривали ее этого не делать, к ней кинулся гражданский который , рискуя жизнью, предотвратил ее прыжок и падение.
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