05.07 14:35 MIGnews.com

Видео: спасение девушки пытавшейся спрыгнуть с моста

תיעוד: שוטרים זינקו והצילו ממוות אישה - טיפסו למקום שבו עמדה ועצרו אותה רגע לפני ביצוע המעשה https://t.co/ffydVWFbcH | @BranuBranut pic.twitter.com/I8qyr9umgg — חדשות 2 (@Channel2News) July 5, 2017

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В сеть выложена запись драматического момента спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста на шоссе Аялон утром 5 июля.Водители сообщили полиции, что по обочине шоссе идет странная девушка с чемоданом и двумя собаками.Девушка, увидев подъехавшую патрульную машину, попыталась убежать, перепрыгнула через заграждение и собиралась сброситься с моста на шоссе №2 с высоты около 10 метров.Пока полицейские уговаривали ее этого не делать, к ней кинулся гражданский который , рискуя жизнью, предотвратил ее прыжок и падение.