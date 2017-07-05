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Видео: спасение девушки пытавшейся спрыгнуть с моста 05.07 14:35   MIGnews.com

Видео: спасение девушки пытавшейся спрыгнуть с моста

В сеть выложена запись драматического момента спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста на шоссе Аялон утром 5 июля.




Водители сообщили полиции, что по обочине шоссе идет странная девушка с чемоданом и двумя собаками.

Девушка, увидев подъехавшую патрульную машину, попыталась убежать, перепрыгнула через заграждение и собиралась сброситься с моста на шоссе №2 с высоты около 10 метров.

Пока полицейские уговаривали ее этого не делать, к ней кинулся гражданский который , рискуя жизнью, предотвратил ее прыжок и падение.
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