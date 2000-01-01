05.07 16:03 MIGnews.com

Израиль: группа подростков изнасиловала девочку-аутиста

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Семь подростков с юга Израиля подозреваются в соучастии в изнасиловании девочки-аутиста.Те из подростков, кто не участвовал в акте содомии, снимали видео и распространили его в школе.Изнасилование было совершено месяц назад. Группа подростков вынудили девочку прийти домой у к одному из них. Там минимум двое совершили акт содомии и другие сексуальные действия. Другие присутствовали и снимали происходящее на видео.Источник, близкий к следствию сообщил: "Это - шокирующий случай эксплуатации беспомощной, полового акта, совершенного с применением силы в отношении малолетки, не осознавшей, что с ней происходит".Адвокаты подозреваемых сообщили, что их подопечные отрицают вменяемые им действия.