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Израиль: группа подростков изнасиловала девочку-аутиста 05.07 16:03   MIGnews.com

Израиль: группа подростков изнасиловала девочку-аутиста

Семь подростков с юга Израиля подозреваются в соучастии в изнасиловании девочки-аутиста.

Те из подростков, кто не участвовал в акте содомии, снимали видео и распространили его в школе.

Изнасилование было совершено месяц назад. Группа подростков вынудили девочку прийти домой у к одному из них. Там минимум двое совершили акт содомии и другие сексуальные действия. Другие присутствовали и снимали происходящее на видео.

Источник, близкий к следствию сообщил: "Это - шокирующий случай эксплуатации беспомощной, полового акта, совершенного с применением силы в отношении малолетки, не осознавшей, что с ней происходит".

Адвокаты подозреваемых сообщили, что их подопечные отрицают вменяемые им действия.
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